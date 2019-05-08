Завтра из-за фестиваля отграничат движение в центре Сум

Ограничения дорожного движения произойдет во время проведения XVIII Всеукраинского фестиваля духовой музыки «Сурми України» на 27 июня с 16.00 до 21.30 на Покровской площади (проезд от ул. Петропавловской до ул. Гагарина).
Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.
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