Завтра из-за фестиваля отграничат движение в центре Сум Патрульная полиция Сумщины сообщает о месте ограничения дорожного движения.

Ограничения дорожного движения произойдет во время проведения XVIII Всеукраинского фестиваля духовой музыки «Сурми України» на 27 июня с 16.00 до 21.30 на Покровской площади (проезд от ул. Петропавловской до ул. Гагарина).

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.