С 1 июля филиал департамента соцзащиты на Химгородке не будет работать С 1 июля в связи с проведением ремонтных работ прием граждан в помещении филиала, расположенного по адресу: г. Сумы, ул. Ахтырская, д. 11 временно проводиться не будет.

Обратиться по назначению всех видов государственной социальной помощи и жилищной субсидии можно в общественную приемную департамента по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, д. 35, каб. 135.

Прием граждан осуществляется по предварительной записи (тел. 63-54-97, 60-45-06, 0504078199) без перерыва на обед с понедельника по четверг - с 8-00 до 18-00, в пятницу - с 8-00 до 17-00, в субботу - с 8-00 до 13-00.