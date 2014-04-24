Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59209

С 1 июля филиал департамента соцзащиты на Химгородке не будет работать

С 1 июля в связи с проведением ремонтных работ прием граждан в помещении филиала, расположенного по адресу: г. Сумы, ул. Ахтырская, д. 11 временно проводиться не будет.

Обратиться по назначению всех видов государственной социальной помощи и жилищной субсидии можно в общественную приемную департамента по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, д. 35, каб. 135.

Прием граждан осуществляется по предварительной записи (тел. 63-54-97, 60-45-06, 0504078199) без перерыва на обед с понедельника по четверг - с 8-00 до 18-00, в пятницу - с 8-00 до 17-00, в субботу - с 8-00 до 13-00.

Общество Соцзащита
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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