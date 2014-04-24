С 1 июля филиал департамента соцзащиты на Химгородке не будет работать

Обратиться по назначению всех видов государственной социальной помощи и жилищной субсидии можно в общественную приемную департамента по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, д. 35, каб. 135.
Прием граждан осуществляется по предварительной записи (тел. 63-54-97, 60-45-06, 0504078199) без перерыва на обед с понедельника по четверг - с 8-00 до 18-00, в пятницу - с 8-00 до 17-00, в субботу - с 8-00 до 13-00.
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