Дело о нелегальных работниках, клавших евродворы в Сумах, дошло до Верховного суда

Верховным судом Украины было рассмотрено иск ФЛП к Управлению Гоструда в Сумской области о признании противоправными и отмене постановления и предписания Управления по кассационной жалобе предпринимателя на решение Сумского окружного административного суда и постановление Второго апелляционного административного суда. Судом высшей инстанции вынесено решение оставить кассационную жалобу ФЛП без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Поэтому, пройдя три судебные инстанции, предприниматель вынужден будет уплатить штраф за использование труда 12 работников без надлежащего оформления с ними трудовых отношений.
Напомним: нарушения работодателем требований трудового законодательства были установлены в ходе инспекционного посещения в мае 2018 года. В это время работники ФЛП выполняли работы по проведению капитального ремонта придомовых территорий в городе Сумы. А именно: подготовка площади, укладка тротуарной плитки, разбрасывания щебня, установка бордюр, выравнивание земли с помощью соответствующей техники и т.п.
Не соглашаясь с Постановлением Управления Гоструда в Сумской области о наложении штрафной санкции за использование неоформленной труда, речь идет о сумме штрафа 1 340 280 грн, ФЛП дважды подавал иск в суд о признании его противоправным. В частности, предприниматель обращался в Сумской окружной административный суд и Второй апелляционный административный суд. Не получив удовлетворительного решения, подал кассационную жалобу в Верховный суд, ссылаясь на нарушение судом Кодекса административного судопроизводства Украины, а также безосновательность проведения Управлением Гоструда в Сумской области мероприятия государственного контроля в части выявления неоформленной труда, сообщает пресс-служба ведомства.
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