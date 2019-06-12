В Краснополье «ничейная» скамейка сломала ногу 2-летнему мальчику (видео)

На Сумщине двухлетнего мальчика привалило скамейкой, на которую он собирался залезть. Оказывается, скамейка в общественном месте не была закреплена, говорится в сюжете ТСН.
Двухлетний Мирончику наложили гипс на ножку. Сломал две кости со смещением. Гипс наложили не менее как на четыре недели. Инцидент произошел в центре поселка. «Он даже еще не сел на скамейку. Одну ножку закинул, а тогда крышка перевернулась и упала на него», - вспоминает мать мальчика Ольга Кучеренко.
Узнав, что скамейку так и не убрали, мать пошла на место несчастного случая. Оказывается, что на ее обращения в полицию никто так и не отреагировал. Кому принадлежит лавка, которая травмировала ребенка, неизвестно. Следовательно, кому отвечать за нее, не известно. Но поселковый голова уверяет, что скамейку проверят. «Будет вариант: либо она убирается, или если она подлежит ремонту, будут проведены работы», - говорит Краснопольский поселковый голова Юрий Яремчук. Когда это сделают, сроков не называют.
По факту травмирования ребенка полиция начала проверку. Скамейку разобрали, все измерили – и снова поставили на место. Лишь под давлением съемочной группы травмоопасную скамейку хотя бы оградили предупредительной лентой.
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