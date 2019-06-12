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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:54394

В Краснополье «ничейная» скамейка сломала ногу 2-летнему мальчику (видео)

Мальчик сломал две кости со смещением, забираясь на скамейку в центре поселка.

На Сумщине двухлетнего мальчика привалило скамейкой, на которую он собирался залезть. Оказывается, скамейка в общественном месте не была закреплена, говорится в сюжете ТСН.

Двухлетний Мирончику наложили гипс на ножку. Сломал две кости со смещением. Гипс наложили не менее как на четыре недели. Инцидент произошел в центре поселка. «Он даже еще не сел на скамейку. Одну ножку закинул, а тогда крышка перевернулась и упала на него», - вспоминает мать мальчика Ольга Кучеренко.

Узнав, что скамейку так и не убрали, мать пошла на место несчастного случая. Оказывается, что на ее обращения в полицию никто так и не отреагировал. Кому принадлежит лавка, которая травмировала ребенка, неизвестно. Следовательно, кому отвечать за нее, не известно. Но поселковый голова уверяет, что скамейку проверят. «Будет вариант: либо она убирается, или если она подлежит ремонту, будут проведены работы», - говорит Краснопольский поселковый голова Юрий Яремчук. Когда это сделают, сроков не называют.

По факту травмирования ребенка полиция начала проверку. Скамейку разобрали, все измерили – и снова поставили на место. Лишь под давлением съемочной группы травмоопасную скамейку хотя бы оградили предупредительной лентой.

Право Дырища ЖКХ Краснополье Несчастный случай
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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