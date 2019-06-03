В Сумах пьяный водитель за несколько секунд стал пассажиром (видео)

Задняя часть транспортного средства была полностью разбита, без заднего стекла и с неработающими габаритными фонарями. Как только патрульные остановили автомобиль, водитель быстро пересел с водительского на заднее пассажирское сиденье.
«Я не водитель, я пассажир», - первое, что услышали инспекторы. Другого ответа стражи порядка и не ожидали, ведь мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Но водитель не учел наличие видеорегистратора у патрульных, на который и были зафиксированы все его действия.
Проверив личность 27-летнего мужчины, инспекторы установили, что в 2019 году он уже неоднократно руководил автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления.
В присутствии свидетелей водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На этот раз результат также оказался положительным - 1,68 промилле (более чем в 8 раз больше нормы).
Патрульные составили на мужчину административные материалы по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и ч. 3 ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
Теперь водителю грозит штраф в размере 40 800 гривен с лишением права управления на срок 10 лет.
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