В Глухове отключили воду В связи с порывом на центральном водоводе Глухова сегодня, 27 июня, в городе будет прекращена поставка воды до полного устранения аварии.

Просим прощения за временные неудобства, сообщается на странице Глуховского горсовета в Фейсбуке.