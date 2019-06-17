В Глухове отключили воду

Просим прощения за временные неудобства, сообщается на странице Глуховского горсовета в Фейсбуке.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 50 мм по ул. Новопоселенская, КП «Горводоканал» приостановило водоснабжения с....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды из-за порыва водопровода....
В Глухове прапорщик воинской части А3958 избил и пытался застрелить старшего солдата....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в 12-о микрорайоне....
Сегодня, 21 июня, в Глухове в 19.23 часов произошла авария....