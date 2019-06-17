Сумской водоканал сообщает об отключении воды

После завершения работ или оказания услуги будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется перед потребителями за временные неудобства.
В связи с порывом на центральном водоводе Глухова сегодня, 27 июня, в городе будет прекращена поставка воды до полного устранения...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды из-за порыва водопровода....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в 12-о микрорайоне....
Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться обслуживающими организациями сегодня...
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях....