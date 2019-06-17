Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 50 мм по ул. Новопоселенская, КП «Горводоканал» приостановило водоснабжения с. Нижнее Песчаное.

После завершения работ или оказания услуги будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется перед потребителями за временные неудобства.