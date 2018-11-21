В Сумах наконец-то демонтировали аварийную опору на Лушпы Работники энергослужбы КП «Электроавтотранс» завершили работы по установке новой опоры и провели демонтаж аварийной, которая была повреждена в результате ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Электроавтотранс».

Напомним: об этой опоре сумчане говорят уже более полугода. Новый столб здесь поставили еще в мае, однако не спешили с демонтажем старого.

Напомним: в Сумах нужно срочно заменить 50 троллейбусных опор, однако денег есть только на 15. Всего же требуют замены 122 опоры.