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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02165

В Сумах наконец-то демонтировали аварийную опору на Лушпы

Работники энергослужбы КП «Электроавтотранс» завершили работы по установке новой опоры и провели демонтаж аварийной, которая была повреждена в результате ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Электроавтотранс».

Напомним: об этой опоре сумчане говорят уже более полугода. Новый столб здесь поставили еще в мае, однако не спешили с демонтажем старого.

Напомним: в Сумах нужно срочно заменить 50 троллейбусных опор, однако денег есть только на 15. Всего же требуют замены 122 опоры.

Общество Столбы Электроопоры
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