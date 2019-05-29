Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования покушения на убийство Артема Семенихина Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство бывшего Конотопского городского головы, а сейчас кандидата в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу № 160 Артема Семенихина.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины. Досудебное следствие поручено Следственным следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Об этом рассказал на брифинге заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида.

Событие произошло в четверг, 27 июня, в г. Конотоп. Около часа ночи Артем Семенихин шел от гаража к собственному дому. В это время он почувствовал резкий удар по голове, после которого потерял сознание. В настоящее время пострадавший находится в местной больнице в стабильно тяжелом состоянии.

На месте происшествия под процессуальным руководством прокуратуры работает следственно-оперативная группа. Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное за общественную и политическую деятельность потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений. Досудебное следствие продолжается, его ход находится на личном контроле прокурора Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.