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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25293

Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования покушения на убийство Артема Семенихина

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство бывшего Конотопского городского головы, а сейчас кандидата в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу № 160 Артема Семенихина.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины. Досудебное следствие поручено Следственным следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Об этом рассказал на брифинге заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида.

Событие произошло в четверг, 27 июня, в г. Конотоп. Около часа ночи Артем Семенихин шел от гаража к собственному дому. В это время он почувствовал резкий удар по голове, после которого потерял сознание. В настоящее время пострадавший находится в местной больнице в стабильно тяжелом состоянии.

На месте происшествия под процессуальным руководством прокуратуры работает следственно-оперативная группа. Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное за общественную и политическую деятельность потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений. Досудебное следствие продолжается, его ход находится на личном контроле прокурора Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Артем Семенихин Покушение на убийство
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