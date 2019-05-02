Авария оставила жителей Химгородка без электроснабжения

Перебои в электроснабжении вызваны повреждением высоковольтного кабеля.
Аварийные бригады ПАО «Сумыоблэнерго» работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварию и восстановить энергоснабжение.
Отдел «Служба 15-80» сообщает об аварийном отключении части Басовского микрорайона от электроснабжения из-за аварии на линии электропередач....
Сегодня, 5 июня, во время проведения сессии Сумского горсовета в зале заседаний пропало электричество....
Филиал «Конотопський РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о запланированном выводк в ремонт 1 СШ-110 кВ....
Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключения электроэнергии в 6 мая....
Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключения электроэнергии в 6 мая....