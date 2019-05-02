Авария оставила жителей Химгородка без электроснабжения Отдел «Служба 15-80» сообщает о временном отключении электроснабжения у потребителей, проживающих в районе Химгородка.

Перебои в электроснабжении вызваны повреждением высоковольтного кабеля. Аварийные бригады ПАО «Сумыоблэнерго» работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварию и восстановить энергоснабжение.