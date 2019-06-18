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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24300

Под Сумами, укрощая возгорание сеновала, пожарные спасли от уничтожения гараж

26 августа в 13:33 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о возгорании сеновале в с. Храповщина Сумского района.

На место происшествия были направлены 27-й Государственный пожарно-спасательный пост.

По прибытию было установлено, что горит сеновал, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположен гараж. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны пришлось дозаправляться от водонапорной башни. В 14:20 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. Использовав на тушение 7,5 тонн воды, в 16:04 пожар был ликвидирован.

Всего на ликвидацию пожара было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также 2 трактора от ООО «Зерновая индустрия», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар Сумской район Храповщина
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