Под Сумами, укрощая возгорание сеновала, пожарные спасли от уничтожения гараж

На место происшествия были направлены 27-й Государственный пожарно-спасательный пост.
По прибытию было установлено, что горит сеновал, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположен гараж. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны пришлось дозаправляться от водонапорной башни. В 14:20 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. Использовав на тушение 7,5 тонн воды, в 16:04 пожар был ликвидирован.
Всего на ликвидацию пожара было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также 2 трактора от ООО «Зерновая индустрия», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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