Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58246

На Сумщине детские шалости с огнем привели к масштабному пожару

26 июня в 19:26 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о возгорании сеновала в с. Гаи Роменского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит сеновал и хозяйственная постройка, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом. В 19:49 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. Использовав на тушение 12 тонн воды, в 20:34 пламя полностью ликвидировали.

Всего на ликвидацию пожара было привлечено 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля местных пожарных команд сел Басивка и Хмелив.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - детская шалость с огнем. В связи с этим, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, держать спички и зажигалки в недоступных местах. Контролируйте развлечения детей и личным примером учите их правилам безопасного поведения. Объясняйте детям опасность и последствия игры с огнем. Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
view counter

По тематике

Сегодня 12:24

Под Сумами, укрощая возгорание сеновала, пожарные спасли от уничтожения гараж

26 августа в 13:33 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о возгорании сеновале в с. Храповщина Сумского района....

В Белополье горит мусорная свалка (фото, видео)
Вчера 12:51

В Белополье горит мусорная свалка (фото, видео)

Вечером 25 июня в Белополье неизвестные подожгли мусорную свалку....

В Сумах горит «сквер влюбленных» (видео)
25.06.2019 16:16

В Сумах горит «сквер влюбленных» (видео)

Сегодня, 25 июня, возникло возгорание сухой растительности возле Троицкого моста....

21.06.2019 15:54

На Сумщине пожарные ликвидировали масштабное возгорание в жилом секторе

Сегодня, 21 июня, в 5:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в с. Ржаное Ямпольского...

На Сумщине на пожаре погиб человек
21.06.2019 12:25

На Сумщине на пожаре погиб человек

Во время ликвидации пожара в жилом доме пожарные обнаружили тело хозяина....

Новости

На Сумщине на кандидата в нардепы совершено нападение (обновлено)
Сегодня 08:27
В Сумах перенесли перекрытие Ильинской на воскресенье
Вчера 14:56
На Сумщине новый и.о. губернатора
Вчера 12:25
МВД направляет усиленную спец-группу для расследования нападения на Артема Семенихина
Сегодня 13:55
Раненого экс-мэра Конотопа везут в Киевский институт нейрохирургии
Сегодня 13:49
За сутки полиция Сумщины раскрыла 21 кражу
Сегодня 13:44
На Сумщине детские шалости с огнем привели к масштабному пожару
Сегодня 12:58
Под Сумами, укрощая возгорание сеновала, пожарные спасли от уничтожения гараж
Сегодня 12:24
Авария оставила жителей Химгородка без электроснабжения
Сегодня 11:38
Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования покушения на убийство Артема Семенихина
Сегодня 11:25
В Сумах наконец-то демонтировали аварийную опору на Лушпы
Сегодня 11:02
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 10:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.