На Сумщине детские шалости с огнем привели к масштабному пожару 26 июня в 19:26 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о возгорании сеновала в с. Гаи Роменского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит сеновал и хозяйственная постройка, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом. В 19:49 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. Использовав на тушение 12 тонн воды, в 20:34 пламя полностью ликвидировали.

Всего на ликвидацию пожара было привлечено 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля местных пожарных команд сел Басивка и Хмелив.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - детская шалость с огнем. В связи с этим, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, держать спички и зажигалки в недоступных местах. Контролируйте развлечения детей и личным примером учите их правилам безопасного поведения. Объясняйте детям опасность и последствия игры с огнем. Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.