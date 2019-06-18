На Сумщине детские шалости с огнем привели к масштабному пожару

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горит сеновал и хозяйственная постройка, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом. В 19:49 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. Использовав на тушение 12 тонн воды, в 20:34 пламя полностью ликвидировали.
Всего на ликвидацию пожара было привлечено 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля местных пожарных команд сел Басивка и Хмелив.
По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - детская шалость с огнем. В связи с этим, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, держать спички и зажигалки в недоступных местах. Контролируйте развлечения детей и личным примером учите их правилам безопасного поведения. Объясняйте детям опасность и последствия игры с огнем. Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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