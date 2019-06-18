За сутки полиция Сумщины раскрыла 21 кражу С начала года на территории Сумской области была совершена 981 кража чужого имущества, 556 из которых уже раскрыто полицией.

За прошедшие сутки правоохранители установили личности четырех злоумышленников, совершивших кражи денег с чужих банковских карточек, электрических инструментов, велосипеда и металла.

В селе Ольшана Недригайловского района работники полиции разоблачили 35-летнего мужчину в совершении ряда краж денег из квартиры местной жительницы. В ходе расследования установлено, что находясь дома у своей знакомой односельчанки, злоумышленник в июне умудрился совершить минимум три кражи денег. Причиненные вором убытки составляют 11 000 гривен.

Но дальше этого злоумышленника «ушел» 23-летний житель пгт Терны Недригайловского района. Узнав, что на карточном счете его матери есть кругленькая сумма денег, молодой человек взял ее банковскую карточку, узнал конфиденциальную информацию, и в течение апреля-мая по меньшей мере одиннадцать раз снимал с карточки разные суммы денег, присваивал их, а затем тратил по своему усмотрению. Таким образом молодой бездельник украл с банковской карты матери более 26 000 гривен. А потом обокрал еще и своего отчима, похитив у него из тайника почти 10 000 гривен и 300 долларов США.

Оперативники Ахтырского отдела полиции задержали 24-летнего жителя Ахтырки, который обоснованно подозревается в совершении краж из подвалов домов. Уже доказана его причастность к двум кражам электроинструмента и велосипеда. Похищенное злоумышленником имущество полиция изъяла.

В Серединобудском районе, местная полиция установила личность 46-летнего злоумышленника, который из дома жительницы райцентра, в котором временно никто не проживал, похитил металлические лестницы, печную плиту и электропровод.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенных преступлений злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет.