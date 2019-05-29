Раненого экс-мэра Конотопа везут в Киевский институт нейрохирургии Бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, на которого ночью 27 июня было совершено нападение, транспортируют на лечение в Киевский институт нейрохирургии.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко.

«После избиения Артем Семенихин находился в Конотопской районной больницы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. На консилиуме врачей рассматривался вариант перевода его в областную клиническую больницу, но потом было принято решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова», - рассказал чиновник.

По его словам, транспортировки будет происходить реанимобилем, который оснащен всем необходимым оборудованием.

Как сообщил на брифинге начальник Сумского областного управления полиции Николай Лушпиенко, сейчас рассматриваются несколько версий относительно мотива нападения на экс-мэра.

«Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное за общественную и политическую деятельность потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений», - отметил Лушпиенко, сообщив, что у палаты в Конотопской райбольницы, где находится Семенихин, дежурят работники полиции.

В свою очередь на брифинге заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида сообщил, что сейчас уголовное производство открыто по факту покушения на убийство.

«Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины. Досудебное следствие поручено следователям следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области », - отметил Сегида.

Всеукраинское объединение «Свобода» расценивает нападение на Артема Семенихина как политическую расправу, о чем заявил в Facebook глава ВО Олег Тягнибок.

Семенихин занимал должность городского головы Конотопа с ноября 2015 году до 2018 года. До конца каденции не доработал. После длительного противостояния с депутатским корпусом те выразили ему недоверие и отстранили от должности.

В последнее время Семенихин критиковал бюджетную политику города. В частности, писал в соцсети посты о том, что при содействии одного из нардепов 55 млн грн бюджетных средств было перенаправлено с ремонта детской больницы Конотопа на ремонт Конотопского суда.