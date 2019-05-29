МВД направляет усиленную спец-группу для расследования нападения на Артема Семенихина Для расследования нападения на кандидата в нардепы в Конотоп направлена усиленная группа из руководства Нацполиции.

По приказу руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева была сформирована усиленная следственно-оперативная группа из числа руководителей департаментов Нацполиции, которая направится в Конотоп (Сумская обл.) для расследования нападения на бывшего мэра этого города, кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу Артема Семенихина.

"В состав усиленной следственно-оперативной группы вошли руководители Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений", - сообщил первый замруководитель Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания в четверг, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Аброськина, группа будет заниматься организацией всестороннего и оперативного расследования нападения.

"Вы по минутам должны воссоздать события того вечера. Ваша задача - организация проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 27 июня, в Конотопе (Сумская обл.) неизвестные совершили покушение на убийство бывшего мэра города, члена партии "Свобода" и кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу Артема Семенихина.

"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и причинили тяжкие телесные повреждения", - сообщили в Отделе коммуникации полиции Сумской области и добавили, что паолицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

В свою очередь лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок подтвердил, что Семенихин в настоящее время находится в реанимации и сообщил, что вследствие покушения у него открытая черепно-мозговая травма.