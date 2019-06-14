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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02146

Сьогодні сумчанам презентують «Окололітературне»

Книгарня «Є» запрошує на презентацію книжки Тетяни Трофименко «Окололітературне», що відбудеться 1 липня. Початок – о 18:30. Модератор – Владислав Івченко.

Літературознавство – це не нудно, це весело, цікаво й навіть небезпечно. Літературна критика має бути жива і жвава, не оглядатися на персоналії, не виважувати можливих наслідків, не вплутуватися в складну систему дружби з усіма гравцями літпроцесу й ділових стосунків із видавництвами – це коли говориш про свої враження від тексту як-вони-є. Тому ґонзо-критикиця, вона ж улюблена критикеса Тетяна Трофименко, презентує справжній путівник у світ такого дивного сучукрліту.

Це не збірка рецензій на різні видання за певний період часу в традиційному розумінні, це анатомічний атлас сучукрліту, реальний зріз сучукрліту останніх десяти років – з основними гравцями, їхніми творами, реакцією читачів та критиків, та – що важливо – візуалізованими важливими літературознавчими поняттями. Тож «Окололітературне» – не лише захопливе, сповнене тролінгу, чтиво, а й доволі пізнавальне й інформативне видання.

Тетяна Трофименко – літературознавиця, критикиня, кандидатка філологічних наук. Дослідниця давньої української літератури, літератури 1920-х років та сучукрліту.

Адреса Книгарні «Є»: вул. Соборна, 44. Вхід вільний.

Досуг Анонс Книгарня Є Презентация книги
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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