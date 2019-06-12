20 ударов молотком: на Сумщине завершился суд по обвинению в жестоком убийстве Суд удалился в совещательную комнату по делу об умышленном убийстве лицом своей сожительницы

По делу в отношении гражданина Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 115 Украина, суд вышел в совещательную комнату для принятия судебного решения.

Для информации: лицо обвиняется в том, что 10.03.2019 в ходе совместного распития спиртных напитков у себя дома по адресу: Сумская область, Путивльский район, с. Мачурища, между Л. и К. возникла ссора на бытовой почве. Так Л., находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил молоток и нож, которые находились на столе в помещении кухни, и зайдя в залу дома, где находилась К., умышленно, имея умысел на лишение жизни потерпевшей, с силой нанес металлической частью молотка около 20 ударов в область головы, туловища и конечностей последней, а также с помощью ножа нанес 2 удара в область лба и правого бедра потерпевшей.

В результате ударов К. сразу скончалась на месте происшествия, сообщает Белопольский райсуд.