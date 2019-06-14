Начальнику отдела Лебединского горсовета сообщено о подозрении в получении взятки

Было установлено, что неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен указанный чиновник требовал от физического лица за выдачу разрешительных документов на установление развлекательных площадок вблизи парка в г. Лебедин.
Накануне правоохранителями был задокументирован факт получения последним 5000 гривен. Всего чиновник горсовета получил 10000 гривен.
Также, оперативниками проведен ряд обысков в служебных лиц городского совета с целью изъятия документов, имеющих значение для следствия.
Сегодня, 27 июня, начальнику отдела Лебединского горсовета сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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