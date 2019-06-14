Начальнику отдела Лебединского горсовета сообщено о подозрении в получении взятки Оперативниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области разоблачен начальник отдела Лебединского городского совета во время получения очередной части взятки в сумме 5000 гривен.

Было установлено, что неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен указанный чиновник требовал от физического лица за выдачу разрешительных документов на установление развлекательных площадок вблизи парка в г. Лебедин.

Накануне правоохранителями был задокументирован факт получения последним 5000 гривен. Всего чиновник горсовета получил 10000 гривен.

Также, оперативниками проведен ряд обысков в служебных лиц городского совета с целью изъятия документов, имеющих значение для следствия.

Сегодня, 27 июня, начальнику отдела Лебединского горсовета сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.