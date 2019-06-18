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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05223

В Лебедине дерево упало на авто

Сегодня, 27 июня, в Лебедине произошло ДТП на ул. Сумская.

Порывом ветра было сломано дерево, которое упало на автомобиль KIA, который в тот момент двигался по дороге в направлении центра города.

Очевидцы рассказывают, что владелец поврежденного авто какой-то чиновник, ибо сразу же на место происшествия мгновенно приехали три кареты скорой помощи.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, сообщает Лебедин On Air Live.

Право Дтп Лебедин Упавшее дерево
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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