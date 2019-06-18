В Лебедине дерево упало на авто Сегодня, 27 июня, в Лебедине произошло ДТП на ул. Сумская.

Порывом ветра было сломано дерево, которое упало на автомобиль KIA, который в тот момент двигался по дороге в направлении центра города.

Очевидцы рассказывают, что владелец поврежденного авто какой-то чиновник, ибо сразу же на место происшествия мгновенно приехали три кареты скорой помощи.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, сообщает Лебедин On Air Live.