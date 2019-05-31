Котельня Північного промвузла підвищує тарифи на тепло ПАТ «Сумське НВО» повідомляє про заплановане встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, а також тарифів на послугу з постачання гарячої води.

На виконання вимог «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, ПАТ «Сумське НВО» повідомляє територіальну громаду міста Суми про заплановане коригування встановлених ПАТ «Сумське НВО» тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, тарифів на послугу з постачання гарячої води.

Зауваження і пропозиції з приводу зміни тарифів на теплопостачання можуть бути надані ПАТ «Сумське НВО» у письмовому вигляді за адресою м. Суми, вул. Металургів, 24, або ж у електронному вигляді на адресу електронної пошти: dkspu@sm.ukrtel.net протягом 7 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів, тобто з 26 червня до 17:00 03 липня 2019 року включно.

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