Камера видеонаблюдения помогла полицейским раскрыть «парфюмерные» вора

С заявлением о краже в полицию Шостки обратилась управляющая магазином. Женщина рассказала, что просматривая камеры видеонаблюдения, она увидела одного из посетителей, который похитил с полки в торговом зале мужской парфюм стоимостью почти 500 гривен.
На видео из магазина правоохранители узнали неоднократно судимого 42-летнего местного жителя, который, собственно, и промышлял подобными кражами в торговых точках города. Его оперативно разыскали и допросили.
По словам подозреваемого, ему очень понравился запах одеколона, а денег на его приобретение у него не было. Поэтому решил его украсть.
Сейчас полицейские изъяли похищенный парфюм и вернули его владельцам. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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