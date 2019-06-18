Камера видеонаблюдения помогла полицейским раскрыть «парфюмерные» вора Неоднократно судимый 42-летний житель Шостки украл из магазина мужской парфюм стоимостью почти 500 гривен.

С заявлением о краже в полицию Шостки обратилась управляющая магазином. Женщина рассказала, что просматривая камеры видеонаблюдения, она увидела одного из посетителей, который похитил с полки в торговом зале мужской парфюм стоимостью почти 500 гривен.

На видео из магазина правоохранители узнали неоднократно судимого 42-летнего местного жителя, который, собственно, и промышлял подобными кражами в торговых точках города. Его оперативно разыскали и допросили.

По словам подозреваемого, ему очень понравился запах одеколона, а денег на его приобретение у него не было. Поэтому решил его украсть.

Сейчас полицейские изъяли похищенный парфюм и вернули его владельцам. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.