На Сумщине медицинская телеметрия будет из Голландии На Сумщине подписали меморандум о сотрудничестве между областных и представителями бизнеса Нидерландов по поставке телеметрического медицинского оборудования.

Уже через две недели компания Spectrator Video Technology поставит первую партию необходимого оборудования и проведет обучение с персоналом.

Первым этапом сотрудничества станет пилотный проект в Сумском госпитальном округе, затем он распространится на всю Сумскую область. Проект даст возможность жителям оперативно контактировать с семейным врачом с помощью соответствующего мобильного приложения, а при необходимости - получить консультацию специалиста узкого профиля.

Кроме того, пациент сможет самостоятельно измерить определенные показатели (давление, уровень сахара и т.п.), будут оперативно отражены в его истории болезни и на мониторе врача во время консультации.

Подобные технологии Еhealth используют во многих странах мира для уменьшения стоимости и увеличения эффективности медицинской помощи.

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Сергея Бутенко, внедрение телемедицины - один из шагов на пути к реформированию отрасли. Это направление предусматривает дистанционное медицинское обслуживание пациентов, находящихся в территориально удаленных от больниц селах.