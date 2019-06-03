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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57227

На Сумщине медицинская телеметрия будет из Голландии

На Сумщине подписали меморандум о сотрудничестве между областных и представителями бизнеса Нидерландов по поставке телеметрического медицинского оборудования.

Уже через две недели компания Spectrator Video Technology поставит первую партию необходимого оборудования и проведет обучение с персоналом.

Первым этапом сотрудничества станет пилотный проект в Сумском госпитальном округе, затем он распространится на всю Сумскую область. Проект даст возможность жителям оперативно контактировать с семейным врачом с помощью соответствующего мобильного приложения, а при необходимости - получить консультацию специалиста узкого профиля.

Кроме того, пациент сможет самостоятельно измерить определенные показатели (давление, уровень сахара и т.п.), будут оперативно отражены в его истории болезни и на мониторе врача во время консультации.

Подобные технологии Еhealth используют во многих странах мира для уменьшения стоимости и увеличения эффективности медицинской помощи.

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Сергея Бутенко, внедрение телемедицины - один из шагов на пути к реформированию отрасли. Это направление предусматривает дистанционное медицинское обслуживание пациентов, находящихся в территориально удаленных от больниц селах.

Общество Здравоохранение Телемедицина
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