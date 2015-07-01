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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45435

Як у Сумах будуть святкувати День молоді

У Сумах День молоді відзначатимуть впродовж двох днів на понад 20 локаціях – без обмежень за віком і за участі однойменного гурту.

У день свята вдруге молоді вручатимуть Премію міського голови за особливі досягнення молоді в розбудові міста. Достойних уже визначили, їх, як і передбачено відповідним Положенням, п’ятеро – їхні імена добре відомі сумчанами. Вшановуватимуть гідну молодь у неділю, 30 червня, на заходах, що відбудуться ввечері біля ТРЦ «Мануфактура». Загалом, упродовж вікенду діятиме понад 20 локацій із різноманітними заходами. У суботу, 29 червня, о 16:00 у міському парку ім. Кожедуба розпочнуться активні розваги: турніри з бамперболу та лазертагу, дартсу, боулінгу, пляжного волейболу. У цей же час на Студентському пляжі стартуватимуть змагання на байдарках, за годину, о 17:00, – анімаційна програма, флешмоб ростових ляльок, потому, о 17:30, – фестиваль фарб холі. Вже о 18:00 сходинки за МЦ «Романтика» перетворяться на театр імпровізації. За чотири години, о 22:00, у парку «Трибуна» відбудеться перегляд фільму. Для участі у фізкультурно-спортивних заходах і майстер-класі з живопису необхідна попередня реєстрація. Пройти її можна на сторінці міського центру дозвілля молоді у мережі Facebook.

У неділю, 30 червня, епіцентром святкування стане територія біля ТРЦ «Мануфактура». О 17:00 тут розпочнуться майстер-клас із живопису Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ та селфі-квест. За дві години, 19:00, – анімаційна та розважальна програма, концерт гурту «БЕZ Обмежень».

 

Програма заходів
з нагоди відзначення Дня молоді

 Захід

Час проведення

Місце проведення

29 червня

Турнір із бамперболу

16:00

міський парк ім. Кожедуба

Турнір із лазертагу

16:00

міський парк ім. Кожедуба

Engry Birds, дартс від Кобарс

16:00

міський парк ім. Кожедуба

Виїзний боулінг, аквагрим від ТРЦ «Лавина»

16:00

міський парк ім. Кожедуба

Пляжний волейбол

16:00

студентський пляж

Змагання на байдарках

16:00

студентський пляж

Анімаційна програма, флешмоб ростових ляльок

17:00

студентський пляж

Фестиваль фарб холлі

17:30

студентський пляж

Театр імпровізації

18:00

сходинки за МЦ «Романтика»

Перегляд кіно

22:00

парк «Трибуна»

30 червня

Майстер-клас із живопису від Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ

17:00

ТРЦ «Мануфактура»

Селфі-квест

17:00

центр міста

Анімаційна програма

19:00

ТРЦ «Мануфактура»

Живі статуї

Ростові ляльки

19:00

ТРЦ «Мануфактура»

Концерт вокалістів та гурту «БЕZ Обмежень»

19:00

ТРЦ «Мануфактура»

 
Досуг День молодежи
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