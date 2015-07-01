Як у Сумах будуть святкувати День молоді

У день свята вдруге молоді вручатимуть Премію міського голови за особливі досягнення молоді в розбудові міста. Достойних уже визначили, їх, як і передбачено відповідним Положенням, п’ятеро – їхні імена добре відомі сумчанами. Вшановуватимуть гідну молодь у неділю, 30 червня, на заходах, що відбудуться ввечері біля ТРЦ «Мануфактура». Загалом, упродовж вікенду діятиме понад 20 локацій із різноманітними заходами. У суботу, 29 червня, о 16:00 у міському парку ім. Кожедуба розпочнуться активні розваги: турніри з бамперболу та лазертагу, дартсу, боулінгу, пляжного волейболу. У цей же час на Студентському пляжі стартуватимуть змагання на байдарках, за годину, о 17:00, – анімаційна програма, флешмоб ростових ляльок, потому, о 17:30, – фестиваль фарб холі. Вже о 18:00 сходинки за МЦ «Романтика» перетворяться на театр імпровізації. За чотири години, о 22:00, у парку «Трибуна» відбудеться перегляд фільму. Для участі у фізкультурно-спортивних заходах і майстер-класі з живопису необхідна попередня реєстрація. Пройти її можна на сторінці міського центру дозвілля молоді у мережі Facebook.
У неділю, 30 червня, епіцентром святкування стане територія біля ТРЦ «Мануфактура». О 17:00 тут розпочнуться майстер-клас із живопису Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ та селфі-квест. За дві години, 19:00, – анімаційна та розважальна програма, концерт гурту «БЕZ Обмежень».
Програма заходів
з нагоди відзначення Дня молоді
|
Захід
|
Час проведення
|
Місце проведення
|
29 червня
|
Турнір із бамперболу
|
16:00
|
міський парк ім. Кожедуба
|
Турнір із лазертагу
|
16:00
|
міський парк ім. Кожедуба
|
Engry Birds, дартс від Кобарс
|
16:00
|
міський парк ім. Кожедуба
|
Виїзний боулінг, аквагрим від ТРЦ «Лавина»
|
16:00
|
міський парк ім. Кожедуба
|
Пляжний волейбол
|
16:00
|
студентський пляж
|
Змагання на байдарках
|
16:00
|
студентський пляж
|
Анімаційна програма, флешмоб ростових ляльок
|
17:00
|
студентський пляж
|
Фестиваль фарб холлі
|
17:30
|
студентський пляж
|
Театр імпровізації
|
18:00
|
сходинки за МЦ «Романтика»
|
Перегляд кіно
|
22:00
|
парк «Трибуна»
|
30 червня
|
Майстер-клас із живопису від Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ
|
17:00
|
ТРЦ «Мануфактура»
|
Селфі-квест
|
17:00
|
центр міста
|
Анімаційна програма
|
19:00
|
ТРЦ «Мануфактура»
|
Живі статуї
Ростові ляльки
|
19:00
|
ТРЦ «Мануфактура»
|
Концерт вокалістів та гурту «БЕZ Обмежень»
|
19:00
|
ТРЦ «Мануфактура»
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