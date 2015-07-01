Як у Сумах будуть святкувати День молоді У Сумах День молоді відзначатимуть впродовж двох днів на понад 20 локаціях – без обмежень за віком і за участі однойменного гурту.

У день свята вдруге молоді вручатимуть Премію міського голови за особливі досягнення молоді в розбудові міста. Достойних уже визначили, їх, як і передбачено відповідним Положенням, п’ятеро – їхні імена добре відомі сумчанами. Вшановуватимуть гідну молодь у неділю, 30 червня, на заходах, що відбудуться ввечері біля ТРЦ «Мануфактура». Загалом, упродовж вікенду діятиме понад 20 локацій із різноманітними заходами. У суботу, 29 червня, о 16:00 у міському парку ім. Кожедуба розпочнуться активні розваги: турніри з бамперболу та лазертагу, дартсу, боулінгу, пляжного волейболу. У цей же час на Студентському пляжі стартуватимуть змагання на байдарках, за годину, о 17:00, – анімаційна програма, флешмоб ростових ляльок, потому, о 17:30, – фестиваль фарб холі. Вже о 18:00 сходинки за МЦ «Романтика» перетворяться на театр імпровізації. За чотири години, о 22:00, у парку «Трибуна» відбудеться перегляд фільму. Для участі у фізкультурно-спортивних заходах і майстер-класі з живопису необхідна попередня реєстрація. Пройти її можна на сторінці міського центру дозвілля молоді у мережі Facebook.

У неділю, 30 червня, епіцентром святкування стане територія біля ТРЦ «Мануфактура». О 17:00 тут розпочнуться майстер-клас із живопису Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ та селфі-квест. За дві години, 19:00, – анімаційна та розважальна програма, концерт гурту «БЕZ Обмежень».

Програма заходів

з нагоди відзначення Дня молоді