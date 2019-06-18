На Сумщине мошенники выдают себя за налоговиков Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что на территории г. Ахтырка и Ахтырского района снова действуют мошенники.

Представляясь работниками Главного управления ГФС в Сумской области, они требуют взятки за непроведение проверки кассовой дисциплины и неприменение штрафных санкций. В случае выявления подобных случаев, следует немедленно обращаться в местные органы Национальной полиции, а также сообщать ГУ ГФС в Сумской области по номерам телефона: (0542) 68-51-91, (0542) 68-52-91 или по адресу: Сумы, ул. Ильинская, 13.