На Сумщине мошенники выдают себя за налоговиков

Представляясь работниками Главного управления ГФС в Сумской области, они требуют взятки за непроведение проверки кассовой дисциплины и неприменение штрафных санкций.
В случае выявления подобных случаев, следует немедленно обращаться в местные органы Национальной полиции, а также сообщать ГУ ГФС в Сумской области по номерам телефона: (0542) 68-51-91, (0542) 68-52-91 или по адресу: Сумы, ул. Ильинская, 13.
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