На Сумщину едут ветераны «Динамо» В воскресенье, 30 июня, в селе Ярославец Кролевецкого района пройдет День села.

В программе мероприятий футбольный турнир с участием трех команд – ФК «Ярославец», ФК «Тулиголовец» и ФК «Ветеран» (Кролевец). Начало в 10.00.

В 13.00 пройдет товарищеский матч между местной командой и командой ветеранов ФК «Динамо» (Киев). В том числе Олег Саленко, который привезет золотую бутсу чемпионата мира по футболу.

В 15.00 – праздничный концерт.