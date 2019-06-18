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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1798

На Сумщину едут ветераны «Динамо»

В воскресенье, 30 июня, в селе Ярославец Кролевецкого района пройдет День села.

В программе мероприятий футбольный турнир с участием трех команд – ФК «Ярославец», ФК «Тулиголовец» и ФК «Ветеран» (Кролевец). Начало в 10.00.

В 13.00 пройдет товарищеский матч между местной командой и командой ветеранов ФК «Динамо» (Киев). В том числе Олег Саленко, который привезет золотую бутсу чемпионата мира по футболу.

В 15.00 – праздничный концерт.

Спорт Динамо Киев Кролевецкий район Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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