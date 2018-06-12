Сумський театр закриє сезон прем’єрою

Програма урочистого закриття 86-го театрального сезону складається з двох частин:
- о 18:00 на Театральній площі у виконанні лауреата Гран-прі Всеукраїнського конкурсу оркестру Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна прозвучить фрагмент сюїти «Пер Ґюнт» Едварда Ґріґа;
- о 18:30 на великій сцені розпочнеться прем'єра вистави «Пер Ґюнт» у постановці Романа Козака.
Що краще «Бути собою», чи «Бути собою вдоволеним» і що ці поняття означають? Знайти себе, чи загубити? Питання одвічної персоніфікації, ствердження особистості, постійне розпуття життєвих шляхів, рішень, вчинків, які визначають твоє «Я»… саме про це «наш» «Пер Ґюнт».
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