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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39301

Сумський театр закриє сезон прем’єрою

7 липня відбудеться урочисте закриття 86-го театрального сезону.

Програма урочистого закриття 86-го театрального сезону складається з двох частин:

- о 18:00 на Театральній площі у виконанні лауреата Гран-прі Всеукраїнського конкурсу оркестру Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна прозвучить фрагмент сюїти «Пер Ґюнт» Едварда Ґріґа;

- о 18:30 на великій сцені розпочнеться прем'єра вистави «Пер Ґюнт» у постановці Романа Козака.

Що краще «Бути собою», чи «Бути собою вдоволеним» і що ці поняття означають? Знайти себе, чи загубити? Питання одвічної персоніфікації, ствердження особистості, постійне розпуття життєвих шляхів, рішень, вчинків, які визначають твоє «Я»… саме про це «наш» «Пер Ґюнт».

Досуг Театр Щепкина
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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