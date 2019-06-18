Завтра центр Сум снова перекроют Патрульная полиция Сумщины сообщает о месте ограничения дорожного движения во время проведения XVIII Всеукраинского фестиваля духовой музыки «Трубы Украины» на 28 июня 2019

В период с 8.30 до 11 часов по ул. Воскресенской от перекрестка «ул. Воскресенская - ул. Набережная р. Сумки - ул. Кооперативная» до площади Независимости.

В период с 15 до 18 часов по Покровской площади (проезд от ул. Петропавловской до ул. Гагарина).

В период с 18.30 до 22 часов перекресток улиц «Г. Кондратьева - Перекопская», «Петропавловская - пл. Покровская», «Гагарина - Харьковская - Героев Сумщины».

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.