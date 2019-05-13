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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07321

Дело 16-летнего сумчанина, обвиняемого в изнасиловании, назначили к рассмотрению

Сегодня, 27 июня в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по делу по обвинению 16-летнего кадета в изнасиловании.

Сегодня суд признал обвинительный акт соответствующим нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и назначил дело к рассмотрению по существу, пишет sumy.today.

Следующее судебное заседание запланировано на 22 июля. Одновременно с этим Владиславу Кривошею продолжили круглосуточный домашний арест с обязанностью носить электронный браслет.

Напомним: 8 марта около 23 часов в г. Сумы 23-летняя девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе.

Право Владислав Кривошей Изнасилование
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