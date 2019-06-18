Конференция ПФЛ проголосовала за исключение ПФК «Сумы» из Второй лиги

ПФК «Сумы», по решению КДК УАФ (новое название ФФУ), должен быть лишен профессионального статуса из-за организации и участия в договорных матчах, пишет Sport Arena.
Также конференция ПФЛ проголосовала за то, чтобы место «Сум» во Второй лиге заняла «Буковина» из Черновцов, покинувшие дивизион по спортивному принципу по итогам прошедшего сезона.
Напомним: по итогам прошлого сезона, который ПФК «Сумы» доиграл, подав апелляцию на решение КДК АУФ, команда покинула первую лигу, проиграв в переходных матчах «Черкащине-Академии».
Напомним: аттестат профессионального клуба и путевку во вторую лигу получил ФК «Альянс» из Липовой Долины.
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