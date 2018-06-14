Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 4-й тур

Группа А
Динамо - International 7:2
Sagacitas – Технология 2:3
Лидирует «Динамо» - 12 очков, дальше – «Технология» - 9, «Sagacitas» – 6…
Группа Б
Сервис Люкс – Ощадбанк 2:5
Lex VSK-СумБуд – Forza 8:3
Лидирует «Ощадбанк» - 12 очков, дальше – «Lex VSK-СумБуд» и «Сервис Люкс» - по 7…
На прошлой неделе были сыграны матчи 2-го тура летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....
В субботу, 25 мая, на третьем поле ФЦ «Барса» пройдет всеукраинский турнир по мини-футболу Кубок Правления АО «Ощадбанк»....
1-2 сентября в Сумах состоится «ночной» футбольный турнир....
В течение недели в Сумах на площадке ФЦ «Барса» проходил турнир, главная цель которого - привлечь внимание общественности к факту...
13 июня на площадке ФЦ «Барса» разыграли медали чемпионата мира по-сумски....