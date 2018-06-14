Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44293

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 4-й тур

На этой недели прошли матчи 4-го тура Летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины.

Группа А

Динамо - International 7:2

Sagacitas – Технология 2:3

Лидирует «Динамо» - 12 очков, дальше – «Технология» - 9, «Sagacitas» – 6…

Группа Б

Сервис Люкс – Ощадбанк 2:5 

Lex VSK-СумБуд – Forza 8:3

Лидирует «Ощадбанк» - 12 очков, дальше – «Lex VSK-СумБуд» и «Сервис Люкс» - по 7…

Спорт Мини-футбол
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По тематике

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 2-й тур
17.06.2019 16:18

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 2-й тур

На прошлой неделе были сыграны матчи 2-го тура летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....

В Сумах в футбол сыграют банкиры
24.05.2019 13:10

В Сумах в футбол сыграют банкиры

В субботу, 25 мая, на третьем поле ФЦ «Барса» пройдет всеукраинский турнир по мини-футболу Кубок Правления АО «Ощадбанк»....

В Сумах пройдет турнир по ночному футболу
30.08.2018 10:23

В Сумах пройдет турнир по ночному футболу

1-2 сентября в Сумах состоится «ночной» футбольный турнир....

В Сумах поддержали Олега Сенцова на футбольном поле
15.06.2018 17:49

В Сумах поддержали Олега Сенцова на футбольном поле

В течение недели в Сумах на площадке ФЦ «Барса» проходил турнир, главная цель которого - привлечь внимание общественности к факту...

В Сумах определился чемпион мира
14.06.2018 10:28

В Сумах определился чемпион мира

13 июня на площадке ФЦ «Барса» разыграли медали чемпионата мира по-сумски....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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