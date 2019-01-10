Артем Семенихин рассказал о нападении на себя (видео) Буквально полчаса назад экс-мэр Конотопа Артем Семенихин вышел в прямой эфир в Фейсбуке.

Сейчас он находится в киевском лечебном учреждении, куда его только что перевезли.

По его мнению, нападение на него было с целью убийства. По его словам, в результате покушения у него несколько трещин в черепной коробке, также у него сломан шейный позвонок, состояние тяжелое. В покушении он обвиняет народного депутата Верховной Рады 7-го созыва, кандидата в депутаты по тому ж округу, что и он сам, Игоря Молотка, люди которого, по мнению А.Семенихина, совершили покушение.

Сам Игорь Молотокеще раньше отбросил все обвинения и пожелал артему Семенихину выздоровления.