В Шостке прошел чемпионат области по скоростному бегу на роликовых коньках

Звания чемпиона Сумской области в сумме многоборья в упорной борьбе завоевали:
- сумчане Назар Задирака, Мария Сидерко, Даша Супрун, Глеб Хочин , Александра Шапран;
- шосткинцы Артем Моисеенко, Назар Евченко , Дарина Горбатенко, Ростислав Леонтенко, пишет Шостка.инфо.
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