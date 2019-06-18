В Шостке прошел чемпионат области по скоростному бегу на роликовых коньках 26-27 июня в Шостке на стадионе “Барса” провели Чемпионат Сумской области по скоростному бегу на роликовых коньках.

Звания чемпиона Сумской области в сумме многоборья в упорной борьбе завоевали: - сумчане Назар Задирака, Мария Сидерко, Даша Супрун, Глеб Хочин , Александра Шапран; - шосткинцы Артем Моисеенко, Назар Евченко , Дарина Горбатенко, Ростислав Леонтенко, пишет Шостка.инфо.