В Сумах проходит фестиваль "Сурми України" (фоторепортаж) В Сумах открыли XVIII Международный фестиваль духовой музыки «Сурми України»

Официальное открытие фестиваля состоялось накануне Дня Конституции - на Театральной площади. Оркестры прошли парадом к театру им. Щепкина перед входом которого прошло шоу оркестров. В этом году фестиваль собрал 13 музыкальных коллективов из Украины и Турции.

По случаю государственного праздника - Дня Конституции Украины, на главной площади Сум собрались сумчане и гости города. Помимо музыки звучали и поздравления от первых лиц области и города. С площади Независимости колонна двинулась по Соборной к памятнику Т. Шевченко, где были возложены цветы украинскому поэту.

После этого оркестры прошлись марш-парадом по главной пешеходной улице Сум. Свое мастерство демонстрировали оркестры из Киева, Одессы, Чернигова, Новомосковска, Хмельницкого, Сум и турецкого города Бурса.

В течение дня оркестры будут играть на различных площадках города, а в 19.00 уже традиционно, на стадионе «Юбилейный» состоится заключительный гала-концерт.

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