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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19182

Сумские атлеты принесли командное «золото» сборной на Европейских играх

Украина выиграла Европейские игры, проходящие в Минске, в соревнованиях по легкой атлетике.

К пяти личным медалям (среди которых был и сумской след) добавила еще и командное золото.

Финал Европейских игр в соревнованиях по легкой атлетике, которые проходят по формату DNA - динамическая новая легкая атлетика - начался для сборной Украины с победы. Старт на дистанции 100 метров был не за выпускником СумГУ Сергеем Смеликом, однако по ходу дистанции он показал и характер, и жажду победы, и не только догнал соперников, но и первым пересек финишную линию. 10,44 секунды для Смелика - и первые 12 очков уже в копилке украинской команды.

В соревнованиях по прыжкам в длину Украину представляла Марина Бех-Романчук. Первую дуэль она выиграла с результатом 6,52 метра, вторую - с результатом 6,46 метров. Победным для нее стал и финал за первое место! Бех-Романчук соревновалась со своей основной конкуренткой белоруской Анастасией Мирончик-Ивановой и победила ее с результатом 6,79 метров, принеся команде еще 12 очков.

Кристина Стуй финишировала третьей в беге на 100 метров (11,79 с) и добавила еще восемь очков нашей команде. Украина продолжает удерживать лидерство в финале.

Анна Гацко-Федусова в первой дуэли по метанию копья уступила белоруске Татьяне Холодович, завершив ее с результатом 51,91 м. Зато победила во второй дуэли (54,64 м) - с итальянкой Сарой Джемой. Такое выступление позволило украинцам в финале бороться за третье место. Ее соперницей стала чешка Ирена Седива. Этот поединок завершился именно в ее пользу (58,46 м). У Анны 53,25 м и четвертое место.

Украинская смешанная эстафетная команда 4х400 метров в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Анны Рыжиков и Олега Миронца финишировала второй, на финише уступив чехам только 7 сотых секунды. Время украинцев - 3.19,28 мин. Однако именно украинцы продолжают удерживать первое командное место в финале.

На дистанции 110 метров с барьерами Артем Шаматрин финишировал третьим (14,05 с - лучший результат сезона). За три вида до завершения финала Украина в командном зачете остается первой.

Уроженка Сум Анна Плотицина финишировала третьей в беге на 100 метров с барьерами (13,14 с). Беларусь после победы Эльвиры Герман (12,86 с) сократила отрыв от Украины в командном зачете до двух очков.

Андрей Проценко в первой дуэли по прыжкам в высоту заказал 2,16 метров и, преодолев ее, получил первые три очка. А вот во второй планка после его прыжка на 2,19 м не устояла, но это не помешало ему выйти в финал, в котором он боролся за победу с белорусом Максимом Недасековым. Проценко заказал 2,24 м, Недасеков - 2,25 м. Проценко отлично выполнил свой прыжок, однако то же самое сделал и Недасеков, тем самым принеся Беларуси на два очка больше, чем Андрей, что позволило его команде сравняться по очкам в командном зачете с нашей сборной.

Команда-победительница Европейских игр определялась в гонке преследования - смешанной эстафете 800+600+400+200 метров по системе Гундерсона. Украинцы и белорусы стартовали вместе. На первом этапе за нашу сборную, как и на предыдущих этапах бежал студент СумГУ Евгений Гуцол. Эстафету Ольге Ляховой он передавал почти одновременно с белорусом. Не удалось увеличить преимущество и после второго этапа. На третьем этапе еще один студент СумГУ Алексей Поздняков сразу нарастил скорость и сумел несколько увеличить отрыв от белорусов, а Яна Качур удержала лидерство и привела Украину к победе в Европейских играх (4.27,14 мин). Белорусы вторые (4.27,81 мин). Тройку призеров замкнула сборная Германии, пишет сайт ФЛАУ.

Всего на счету сборной Украины 32 медали: 9 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Это четвертое место. Впереди Россия, Беларусь и Италия. Осталось 2 дня соревнований.

Спорт Европейские игры Легкая атлетика
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