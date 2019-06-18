Сумчане снова сидят без воды

Из-за порыва водосети по ул. Олега Балацкого, 26 сегодня, 29 июня, в 12:00 прекращено водоснабжение домов от № 6 до № 26 (четная сторона) и с № 9 по № 33 (нечетная сторона) по ул. Олега Балацкого.
Коммунальщики обращают внимание жителей, что неподалеку (пер. Соломии Крушельницкой, 25 и ул. Менделеева, 22) находятся водоразборные колонки.
После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 50 мм по ул. Новопоселенская, КП «Горводоканал» приостановило водоснабжения с....
В связи с порывом на центральном водоводе Глухова сегодня, 27 июня, в городе будет прекращена поставка воды до полного устранения...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды из-за порыва водопровода....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в 12-о микрорайоне....
Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться обслуживающими организациями сегодня...