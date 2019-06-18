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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44310

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает, что из-за порыва прекращена подача воды в дома по улице Олега Балацкого.

Из-за порыва водосети по ул. Олега Балацкого, 26 сегодня, 29 июня, в 12:00 прекращено водоснабжение домов от № 6 до № 26 (четная сторона) и с № 9 по № 33 (нечетная сторона) по ул. Олега Балацкого.

Коммунальщики обращают внимание жителей, что неподалеку (пер. Соломии Крушельницкой, 25 и ул. Менделеева, 22) находятся водоразборные колонки.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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