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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині стартувала «Конотопська битва»

Сьогодні, 29 червня, на Конотопщині, відзначають 360-ту річницю Конотопської битви.

У с. Шаповалівка Конотопському районі проходить свято з нагоди перемоги козаків, котрі під проводом гетьмана Івана Виговського здобули перемогу над армією московітів.

Понад 600 учасників мистецьких колективів, кримські татари, серед організаторів – Генеральний штаб Збройних Сил України з виставкою військової техніки – це відзначення 360-річчя Конотопської битви в с. Шаповалівка вражає, дивує, зачаровує. Родзинка дійства – батально-історична реконструкція фрагментів розгрому московського війська.

Відбулися кінне козацьке шоу «Соколиний хутір», виставка сучасної бойової техніки, унікальне шоу ковалів, майстер-клас гончарів та ремісників, всеукраїнський фестиваль «Козацький радослав». Ввечері очікується виступ гурту «Гайдамаки» в Конотопі.


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Общество Конотопская битва
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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