На Сумщині стартувала «Конотопська битва»

У с. Шаповалівка Конотопському районі проходить свято з нагоди перемоги козаків, котрі під проводом гетьмана Івана Виговського здобули перемогу над армією московітів.
Понад 600 учасників мистецьких колективів, кримські татари, серед організаторів – Генеральний штаб Збройних Сил України з виставкою військової техніки – це відзначення 360-річчя Конотопської битви в с. Шаповалівка вражає, дивує, зачаровує. Родзинка дійства – батально-історична реконструкція фрагментів розгрому московського війська.
Відбулися кінне козацьке шоу «Соколиний хутір», виставка сучасної бойової техніки, унікальне шоу ковалів, майстер-клас гончарів та ремісників, всеукраїнський фестиваль «Козацький радослав». Ввечері очікується виступ гурту «Гайдамаки» в Конотопі.
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