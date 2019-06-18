На Сумщине произошло смертельное ДТП

Уроженец с.Шевченково Глуховского района 1959 года рождения двигался на автомобиле «Chevrolet Niva» со стороны Кролевца. По невыясненным обстоятельствам он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «KIA Sorento», за рулем которого находился водитель 1986 года рождения. От полученных травм водитель «Нивы» скончался на месте. Водитель «KIA» с сотрясением мозга и травмами конечностей направлен в травматологическое отделение Глуховской ЦРБ. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. На месте трагедии работали сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП, пишет Глухів. Інфо.
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