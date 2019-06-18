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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине произошло смертельное ДТП

28 июня поздним вечером на трассе Кипти – Глухов – Бачевск произошло трагическое ДТП со смертельным исходом.

Уроженец с.Шевченково Глуховского района 1959 года рождения двигался на автомобиле «Chevrolet Niva» со стороны Кролевца. По невыясненным обстоятельствам он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «KIA Sorento», за рулем которого находился водитель 1986 года рождения. От полученных травм водитель «Нивы» скончался на месте. Водитель «KIA» с сотрясением мозга и травмами конечностей направлен в травматологическое отделение Глуховской ЦРБ. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. На месте трагедии работали сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП, пишет Глухів. Інфо.

Право Дтп Смертельное ДТП
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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