В Глухове открыли памятник жертвам погрома при установлении советской власти

Инициатором увековечения имен погибших стал руководитель музея истории евреев Глуховщины Михаил Часницкий. Он тщательно искал спонсоров, информаторов и родственников погибших не только в Украине, но и в Израиле, США.
На митинг-реквием прибыли представители благотворительных организаций, еврейских общин из Сум, Харькова, Шостки, Глухова и родственники погибших.
- В результате погрома, который организовали войска Центральной Рады, Рославский полк и Цыганок, власть в Глухове переходила из рук в руки несколько раз. Тогда погибло около 300 евреев. Глава Черниговской еврейской общины Семен Бельман из госархива прислал мне списки умерших, в которых значатся 105 имен и 5 неизвестных - все они были похоронены на этом кладбище. Теперь их имена запечатлены на обелиске. Глухов стал первым городом в Украине, где установлен подобный памятник, - рассказал присутствующим М. Часницкий.
Внизу стелы значится единственная аббревиатура на иврите, которая переводится «Да будут их души завязаны в узле жизни».
После открытия памятного знака раввин Сумской синагоги Ехиель Левитанский зачитал молитву поминовения на иврите, присутствующие почтили память погибших возложением цветов и по еврейской традиции к подножию памятника возложили камни - символ вечности, пишет Неделя.
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