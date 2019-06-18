В Глухове открыли памятник жертвам погрома при установлении советской власти К 101-ой годовщине Глуховской трагедии на старинном еврейском кладбище открыли памятник жертвам погрома при установлении советской власти в 1918 году.

Инициатором увековечения имен погибших стал руководитель музея истории евреев Глуховщины Михаил Часницкий. Он тщательно искал спонсоров, информаторов и родственников погибших не только в Украине, но и в Израиле, США.

На митинг-реквием прибыли представители благотворительных организаций, еврейских общин из Сум, Харькова, Шостки, Глухова и родственники погибших.

- В результате погрома, который организовали войска Центральной Рады, Рославский полк и Цыганок, власть в Глухове переходила из рук в руки несколько раз. Тогда погибло около 300 евреев. Глава Черниговской еврейской общины Семен Бельман из госархива прислал мне списки умерших, в которых значатся 105 имен и 5 неизвестных - все они были похоронены на этом кладбище. Теперь их имена запечатлены на обелиске. Глухов стал первым городом в Украине, где установлен подобный памятник, - рассказал присутствующим М. Часницкий.

Внизу стелы значится единственная аббревиатура на иврите, которая переводится «Да будут их души завязаны в узле жизни».

После открытия памятного знака раввин Сумской синагоги Ехиель Левитанский зачитал молитву поминовения на иврите, присутствующие почтили память погибших возложением цветов и по еврейской традиции к подножию памятника возложили камни - символ вечности, пишет Неделя.