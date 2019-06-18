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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:44252

Липоводолинский «Альянс» получил соперников

ПФЛ объявила состав участников чемпионата 2019/20 во второй лиге.

На заседании очередной Конференции ПФЛ делегаты-представители клубов проголосовали за регламент, состав участников и формат соревнований следующего сезона.

Во второй лиге на старт выйдут 23 команды, семь из которых - новички сезона, четыре клуба готовятся к дебюту на профессиональном уровне. Состав обеих групп:

В группе «А» сыграют: «Полесье» Житомир, «Нива» Винница, «Верес» Ровно, «Нива» Тернополь,  «Калуш» Калуш, «Чайка» Петропавловская Борщаговка, «Подолье» Хмельницкий, «Буковина» Черновцы, «Диназ» Вышгород, «Ужгород» Ужгород, «Оболонь-Бровар-2» Буча.

В группе «Б»: «Металлург» Запорожье, «Горняк» Кривой Рог, «Кристалл» Херсон, «Энергия» Новая Каховка, «Таврия-Симферополь», «Реал Фарма» Одесса, «Николаев-2» Николаев, «Никополь» Никополь, «ВПК-Агро» Шевченковка, «Альянс» Липовая Долина, «Авангард-2» Краматорск, «Черноморец-2» Одесса.

Жеребьевка календаря запланировано на 4 июля.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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