Липоводолинский «Альянс» получил соперников

На заседании очередной Конференции ПФЛ делегаты-представители клубов проголосовали за регламент, состав участников и формат соревнований следующего сезона.
Во второй лиге на старт выйдут 23 команды, семь из которых - новички сезона, четыре клуба готовятся к дебюту на профессиональном уровне. Состав обеих групп:
В группе «А» сыграют: «Полесье» Житомир, «Нива» Винница, «Верес» Ровно, «Нива» Тернополь, «Калуш» Калуш, «Чайка» Петропавловская Борщаговка, «Подолье» Хмельницкий, «Буковина» Черновцы, «Диназ» Вышгород, «Ужгород» Ужгород, «Оболонь-Бровар-2» Буча.
В группе «Б»: «Металлург» Запорожье, «Горняк» Кривой Рог, «Кристалл» Херсон, «Энергия» Новая Каховка, «Таврия-Симферополь», «Реал Фарма» Одесса, «Николаев-2» Николаев, «Никополь» Никополь, «ВПК-Агро» Шевченковка, «Альянс» Липовая Долина, «Авангард-2» Краматорск, «Черноморец-2» Одесса.
Жеребьевка календаря запланировано на 4 июля.
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