В Сумах месяц не будет горячей воды (видео)

Сумская ТЭЦ с 1 по 31 июля будет остановлена на регламентные работы, все это время потребители ООО «Сумытеплоэнерго» будут оставаться без горячего водоснабжения, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Об этом сообщил заместитель Сумского городского головы Александр Журба. Он рассказал, что у потребителей Котельной Северного промузла, которые без горячей воды с апреля, не будет горячей воды по крайней мере еще месяц, поскольку дирекция Котельной хочет установить новые тарифы, но не может их обосновать. В настоящее время расчеты по тарифам снова возвращены городской властью на доработку из-за их необоснованности. Дирекция КСПУ комментировать ситуацию отказывается.
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