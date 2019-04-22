Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:37121

В Сумах месяц не будет горячей воды (видео)

С понедельника, 1 июля, в Сумах на месяц отключат горячую воду.

Сумская ТЭЦ с 1 по 31 июля будет остановлена на регламентные работы, все это время потребители ООО «Сумытеплоэнерго» будут оставаться без горячего водоснабжения, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Об этом сообщил заместитель Сумского городского головы Александр Журба. Он рассказал, что у потребителей Котельной Северного промузла, которые без горячей воды с апреля, не будет горячей воды по крайней мере еще месяц, поскольку дирекция Котельной хочет установить новые тарифы, но не может их обосновать. В настоящее время расчеты по тарифам снова возвращены городской властью на доработку из-за их необоснованности. Дирекция КСПУ комментировать ситуацию отказывается.

Общество Горячая вода
view counter

По тематике

11.06.2019 09:23

Треть Сум не увидит горячей воды и после 15 июня

Несмотря на заверения руководства Котельной Северного промузла, что горячая вода на территории их обслуживания будет после 15 июня, вопрос остается...

27.05.2019 15:30

Городские власти перекладывают проблемы с горячей водой на КСПУ

Треть Сум продолжает оставаться без горячей воды уже больше месяца....

23.05.2019 13:00

Сумчане требуют вернуть горячую воду Курскому микрорайону

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть жителям Курского микрорайона горячую воду»....

20.05.2019 10:25

На Котельной Северного промузла не знают, когда снова включат горячую воду

Уже месяц треть Сум сидит без горячей воды в зоне обслуживания Котельной Северного промузла.... 1

22.04.2019 10:43

В Ковпаковском районе отключили горячую воду

С 22 апреля, Котельная Северного промузла в Сумах на ремонте....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.