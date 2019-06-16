Тростянчанин с бронзой киевского ультрамарафона

Участникам предлагались дистанции 25, 50 и 100 км. Можно было бежать индивидуально и эстафетой.
На 50-километровой дистанции третье место занял тростянчанин Вадим Гарбуз – 3:35:31, отстав от победителя на 8 минут.
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