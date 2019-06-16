Тростянчанин с бронзой киевского ультрамарафона 29 июня в столице прошел третий Kyiv Ultramarathon 2019.

Участникам предлагались дистанции 25, 50 и 100 км. Можно было бежать индивидуально и эстафетой.

На 50-километровой дистанции третье место занял тростянчанин Вадим Гарбуз – 3:35:31, отстав от победителя на 8 минут.