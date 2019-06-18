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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21317

Начало июля: прогноз погоды на Сумщине

В первые дни июля в Сумскую область вернется летнее тепло.

1 июля - без осадков, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью + 11 + 16 °С, днем +25 .. + 30 °С.

2 июля - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, температура ночью +17 .. + 22 °С, днем +25 .. + 30 °С.

3 июля - без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12 .. + 17 °С днем +21 .. + 26 °С.

Общество Прогноз погоды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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