Начало июля: прогноз погоды на Сумщине

1 июля - без осадков, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью + 11 + 16 °С, днем +25 .. + 30 °С.
2 июля - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, температура ночью +17 .. + 22 °С, днем +25 .. + 30 °С.
3 июля - без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12 .. + 17 °С днем +21 .. + 26 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
В связи с выходом активного циклона на Сумщине ожидается изменение погодных условий, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу...