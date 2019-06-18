Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:10320

Нападение на экс-мера Конотопа: нардеп Молоток отрицает причастность и хочет пройти полиграф

Народный депутат из депгруппы “Воля народа” Игорь Молоток отрицает свою причастность к нападению на экс-мера Конотопа Артема Семенихина и заявляет о готовности пройти проверку на полиграфе.

Об этом Молоток сказал в комментарии корреспонденту Укринформа во время празднования 360-й годовщины Конотопской битвы.

«Я готов пройти полиграф для того, чтобы опровергнуть любые обвинения в свой адрес», – заявил народный депутат.

В свою очередь экс-мер Конотопа и кандидат в народные депутаты в округе №160 Семенихин заявляет о причастности к нападению Молотка, который также баллотируется в этом же округе.

«Возможно, таким образом меня хотели «выбить» из выборов в народные депутаты, но это им не удастся», - заявил Семенихин в разговоре с корреспондентом Укринформа.

Рассказывая о своем состоянии, Семенихин сказал, что у него обнаружена трещина в черепной коробке, а также перелом шейного отдела позвоночника.

Как сообщалось, 27 июня около 1 часа ночи на Семенихина было совершено нападение. Его ударили по голове, после чего он потерял сознание. Семенихина госпитализировали в Конотопскую райбольницу, но впоследствии перевезли в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова, где он находится до сих пор.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины.

Семенихин занимал должность городского головы Конотопа с ноября 2015 года до 2018 года. До конца срока не доработал. После длительного противостояния с депутатским корпусом те выразили ему недоверие и отстранили от должности.

Известен тем, что после избрания на должность городского головы снял портрет Президента Петра Порошенко в рабочем кабинете, заменив его портретом Бандеры; 26 апреля 2017 года разогнал собрание организации “Украинский выбор” Виктора Медведчука в Конотопе. В августе 2017 года совершил пеший поход из Конотопа до Киева, пытаясь привлечь внимание Президента к проблемам города.

В последнее время Семенихин критиковал бюджетную политику города. В частности, писал в соцсети посты о том, что при содействии одного из народных депутатов 55 млн грн бюджетных средств было перенаправлено с ремонта детской больницы Конотопа на ремонт Конотопского суда.

Право Артем Семенихин Игорь Молоток Покушение на убийство
view counter

По тематике

Артем Семенихин рассказал о нападении на себя (видео)
27.06.2019 22:18

Артем Семенихин рассказал о нападении на себя (видео)

Буквально полчаса назад экс-мэр Конотопа Артем Семенихин вышел в прямой эфир в Фейсбуке....

МВД направляет усиленную спец-группу для расследования нападения на Артема Семенихина
27.06.2019 13:55

МВД направляет усиленную спец-группу для расследования нападения на Артема Семенихина

Для расследования нападения на кандидата в нардепы в Конотоп направлена усиленная группа из руководства Нацполиции....

Раненого экс-мэра Конотопа отвезут в Киевский институт нейрохирургии
27.06.2019 13:49

Раненого экс-мэра Конотопа отвезут в Киевский институт нейрохирургии

Бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, на которого ночью 27 июня было совершено нападение, транспортируют на лечение в Киевский институт нейрохирургии....

Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования покушения на убийство Артема Семенихина
27.06.2019 11:25

Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования покушения на убийство Артема Семенихина

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство бывшего Конотопского городского головы, а сейчас...

На Сумщине на кандидата в нардепы совершено нападение (обновлено)
27.06.2019 08:27

На Сумщине на кандидата в нардепы совершено нападение (обновлено)

По факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина полиция начала уголовное производство....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.