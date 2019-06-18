Нападение на экс-мера Конотопа: нардеп Молоток отрицает причастность и хочет пройти полиграф

«Я готов пройти полиграф для того, чтобы опровергнуть любые обвинения в свой адрес», – заявил народный депутат.

В свою очередь экс-мер Конотопа и кандидат в народные депутаты в округе №160 Семенихин заявляет о причастности к нападению Молотка, который также баллотируется в этом же округе.

«Возможно, таким образом меня хотели «выбить» из выборов в народные депутаты, но это им не удастся», - заявил Семенихин в разговоре с корреспондентом Укринформа.

Рассказывая о своем состоянии, Семенихин сказал, что у него обнаружена трещина в черепной коробке, а также перелом шейного отдела позвоночника.

Как сообщалось, 27 июня около 1 часа ночи на Семенихина было совершено нападение. Его ударили по голове, после чего он потерял сознание. Семенихина госпитализировали в Конотопскую райбольницу, но впоследствии перевезли в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова, где он находится до сих пор.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины.

Семенихин занимал должность городского головы Конотопа с ноября 2015 года до 2018 года. До конца срока не доработал. После длительного противостояния с депутатским корпусом те выразили ему недоверие и отстранили от должности.

Известен тем, что после избрания на должность городского головы снял портрет Президента Петра Порошенко в рабочем кабинете, заменив его портретом Бандеры; 26 апреля 2017 года разогнал собрание организации “Украинский выбор” Виктора Медведчука в Конотопе. В августе 2017 года совершил пеший поход из Конотопа до Киева, пытаясь привлечь внимание Президента к проблемам города.

В последнее время Семенихин критиковал бюджетную политику города. В частности, писал в соцсети посты о том, что при содействии одного из народных депутатов 55 млн грн бюджетных средств было перенаправлено с ремонта детской больницы Конотопа на ремонт Конотопского суда.