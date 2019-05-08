Сумские велосипедисты с медалями чемпионата Украины 28-30 июня состоялся чемпионат Украины по велосипедному спорту в олимпийских видах программ среди мужчин.

В пятницу в Белой Церкви прошла индивидуальная гонка на время 28,5 км, в которой сумчанин Александр Головаш занял 3-е место с результатом 51.24. В воскресенье гонщиков ожидала групповая гонка 200 км на олимпийском кольце в с. Чабаны, где Андрей Кулик стал новым чемпионом страны, Александр Головаш замкнул пятерку сильнейших.