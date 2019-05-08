Сумские велосипедисты с медалями чемпионата Украины

В пятницу в Белой Церкви прошла индивидуальная гонка на время 28,5 км, в которой сумчанин Александр Головаш занял 3-е место с результатом 51.24. В воскресенье гонщиков ожидала групповая гонка 200 км на олимпийском кольце в с. Чабаны, где Андрей Кулик стал новым чемпионом страны, Александр Головаш замкнул пятерку сильнейших.
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