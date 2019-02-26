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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25246

Кто в Сумах будет строить детсад и амбулаторию?

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета провело два тендера на закупку работ по строительству детского сада ожидаемой стоимостью 64 млн. грн. и амбулатории – 9,9 млн. грн.

Детсад планируют построить в 12-м микрорайоне на ул. Интернационалистов, 35. Амбулаторию – на ул. Шишкина, 12. По техзаданию, детский сад должен иметь 3 этажа и быть общей площадью 3,5 тыс. кв. м. В тендере на строительство детсада дешевое предложение было у ООО «Профт Строй Систем». Однако оно было отклонено. Причиной для отклонения стало то, что ООО «Профт Строй Систем» указало в документации, что планирует привлечь 24 работников и субподрядные организации на выполнение 20% работ, а согласно смете, в плане нормо-часов трудовой ресурс выполнения работ составляет 56 работников. Такое обоснование заказчика, считают эксперты, достаточно спорное, ведь неизвестно, какая трудоемкость 20% работ, на которые будут привлечены субподрядные организации, и неизвестно, планирует ли подрядчик использовать работу по совместительству, которая предусматривает большую производительность труда, пишет Громадський моніторинг.

В результате дисквалификации победителем торгов стало ООО «Компания Барлинтон Интерпрайзес Лимитед" с ценой 65,2 млн. грн. Она выиграла и второй тендер - на строительство амбулатории. Амбулаторию должны построить одноэтажной, площадью 450 кв. м. Окончательная стоимость работ – 9,044 млн. грн. Согласно тендерной документации, победитель торгов будет выполнять только 30% работ при строительстве детсада и 38% при строительстве амбулатории. Остальные работы выполнят субподрядные организации.

ООО «Компания Барлинтон Интерпрайзес Лимитед» записана на сумчанина Александра Клюшника. Фирма зарегистрирована в Киеве. По тому же адресу прописаны еще 385 компаний, что может говорить о существовании «виртуального офиса». ООО «Компания Барлинтон Интерпрайзес Лимитед» имеет общий номер телефона с ООО «Тимченко», которое до недавнего времени было зарегистрировано в Сумах. ООО «Тимченко» в 2017-2018 годах получило строительные подряды на 5 млн. грн., но исключительно в Ахтырке. ООО «Компания Барлинтон Интерпрайзес Лимитед» до этого заключало контракты на 2,8 млн. грн. с тем же управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета и Нацполицией в Сумах. В частности, в прошлом году фирма выполняла капремонт помещений 3-го и 4-го этажей Сумского областного театра им. Щепкина.

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Общество Амбулатория Амбулатория на Добровольной Детсад Детсад в 12-ом микрорайне
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