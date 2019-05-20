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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5029

Целый месяц сумчане будут без горячей воды

И Котельная Северного промузла, и Сумская ТЭЦ встали на регламентные работы.

Вопрос поднимали сегодня, 1 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- «Сумытеплоэнерго» завершило гидравлические испытания на магистральных тепловых сетях в районе котельной Северного промузла, - доложила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – И с 1 по 31 июля, согласно вашего распоряжения, мы приступаем к гидравлическим испытаниям и ремонтным работам от ТЭЦ. Будем выполнена замена аварийных тепловых сетей, также регламентные работы на ТЭЦ.

- А быстрее можете? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Постараемся, но запланировали большой объем работ.

- На Котельной Северного промузла также ведутся регламентные работы и ремонт оборудовании по утвержденным графикам главным инженером ПАО «Сумское НПО», - доложил представитель КСПУ. – Работы закончатся в сентябре к началу отопительного сезона. Будем готовы.

Напомним: КСПУ прекратила подачу горячей воды еще 22 апреля, якобы встав на ремонтные работы. Однако теперь КСПУ хочет поднять тарифы на горячее водоснабжение, однако обосновать их не могут.

Общество Горячая вода
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