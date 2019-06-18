В Сумах снова возьмутся за переулок 9 Мая

- Мы закончили участок дороги по ул. Ильинской до ул. Садовой, дальше у нас участок до ул. Данила Галицкого, - рассказал он сегодня, 1 июля, на аппаратном совещании в мэрии. – Кроме того, ведем подготовительные работы по ул. Горького, выставили бордюрный камень, начали снятие старого асфальта. Думаю, в среду мы положим на определенном участке уже нижний слой. Кроме того, планируем закончить установку бордюрного камня и подготовительные работы по 9 Мая. На этой неделе планируем укладку асфальтобетона. Также проводим работы по установке бордюрного камня по Гамалея. Ведем текущий ремонт по Лушпы, по Тополянской, 2-й Железнодорожной. Также будем делать разметку. Сегодня по Владимирской и по Сергея Табалы.
На сегодня у нас работают пять полноценных бригад плюс бригады по подъему бордюрного камня и по разметке плюс машины для ямочного ремонта, то есть одновременно работаем по восьми объектам.
Напомним: осенью прошлого года в пер. 9 Мая залатали ямы, которые не ремонтировались в течение десятка лет. В свое время А.Вегера отказывался его ремонтировать, считая, что его должен ремонтировать «Федорченко», который воткнул 9-этажку в центре города, разбив при этом дорогу.
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