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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58292

На Сумщине будут судить директора предприятия, «отмывшую» нелегальные средства

На Сумщине будут судить директора общества с ограниченной ответственностью, которая легализовала доходы, полученные преступным путем.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которая осуществляла финансовые операции со средствами, полученными в результате противоправного деяния.

В ходе следствия, проведенного следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области, установлено, что с июля 2017 года обществу с ограниченной ответственностью отменено свидетельство плательщика НДС. Однако, несмотря на этот факт, директор общества заключила договор подряда на капитальный ремонт общежития. При этом, после завершения ремонта директор составила акты выполненных работ, в которых не только завысила их объем, но и безосновательно включила сумму налога на добавленную стоимость.

На основании указанных официальных документов на счет общества заказчиком перечислено 325 тыс. грн, из которых почти 90 тыс. грн - сумма налога на добавленную стоимость, права на получение которой предприятие не имело, и оплата работ, которые в действительности выполнены частично.

С противоправно присвоенными средствами директор общества осуществила ряд финансовых операций. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Кроме того, продолжается судебное разбирательство по обвинению указанного лица в присвоении средств во время капитального ремонта общежития путем внесения в официальные документы ложных сведений. Обвиняемой инкриминируется ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом), ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов) УК Украины.

За содеянное обвиняемой грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Легализация доходов Отмывание денег
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