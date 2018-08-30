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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03120

В Сумах вода будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров Лучанского водозабора.

С 1 по 5 июля будут проходить работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Лучанского водозабора. В связи с этим вода временно может иметь запах хлора в домах жителей урочища Барановка, ул. Привокзальная, ул. Троицкая, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Горького, ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Труда, пр. Шевченко и прилегающих к ним улиц.

Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Общество Хлорка
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