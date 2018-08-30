В Сумах вода будет с хлоркой

С 1 по 5 июля будут проходить работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Лучанского водозабора. В связи с этим вода временно может иметь запах хлора в домах жителей урочища Барановка, ул. Привокзальная, ул. Троицкая, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Горького, ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Труда, пр. Шевченко и прилегающих к ним улиц.
Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.
КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров чистой воды Ново-Оболонского водозабора....
В Сумах продолжаются работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Ново-Оболонского водозабора....
КП «Горводоканал» продолжает работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора....
КП «Горводоканал» начало работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров Лучанского водозабора....