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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35310

В Сумах подумают над коричневыми остановками

Мэр Сум Александр Лысенко попросил директора департамента инфраструктуры подумать над изменением проект евроостановок.

Вопрос подняли сегодня, 1 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

Сначала Эдуард Велитченко доложил, что первая вывеска над остановкой на двух языках – на украинском и английском – установлена ул. Набережная р. Сумка – остановка «Пл. Независимости».

- Сейчас утвержден проект, где есть полностью освещение, вывески и даже указатели прохождения маршрутов, - поделился он. – В проекте учтено все.

- Но вы же понимаете, что это мое поручение для вас будет вечным, ведь здесь указано «обеспечение дублирования названий остановок общественного транспорта в г. Сумы английским языком», то есть всех. И еще, давайте развиваться. Давайте модернизировать наши остановки. Мы их уже стали делать глубже, шире, ниже, чтобы не затекало сверху. Подумайте над тем, чтобы заменить стекло на оргстекло. Вы же видите, что их бьют постоянно. Можно сделать оргстекло цветным. Есть коричневое, вы знаете, где его взять.

Напомним: в этом году от рук вандалов уже пострадали 5 стеклянных остановок, одна из них – на ул .Горького – дважды.

Общество Остановки
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